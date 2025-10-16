10 أعراض تشير إلى التهاب المسالك البولية.. لا تهملها

تعد التهابات المسالك البولية من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب بطانة الجهاز البولي، وتتفاوت أعراضها بحسب درجة الالتهاب والمنطقة المصابة.

وتشير الدراسات الطبية إلى أن الاكتشاف المبكر لهذا النوع من الالتهابات يساهم بشكل كبير في الحد من مضاعفاتها المحتملة.

وبحسب موقع "كليفلاند كلينك"، فإن الإصابة بعدوى في المسالك البولية قد تؤدي إلى مجموعة من الأعراض المزعجة التي تستدعي الانتباه والمتابعة الطبية الفورية.

أبرز الأعراض التي قد تظهر على المصاب

-تغير في لون البول ليصبح غائما أو ذا رائحة نفاذة وغير معتادة.

-ألم حاد في منطقة البطن أو الخاصرة أو أسفل الظهر، وأحيانا في منطقة الحوض.

-زيادة ملحوظة في عدد مرات التبول، خاصة أثناء الليل.

-شعور بالحاجة المفاجئة والملحة للتبول، قد يصاحبه تسرب لا إرادي للبول.

-صعوبة أو ألم أثناء التبول، وهو من العلامات الكلاسيكية للالتهاب.

-ظهور دم في البول "بيلة دموية"، وهو مؤشر يستدعي الفحص الفوري.

-غثيان أو قيء غير مفسر.

-آلام في الأعضاء التناسلية، خصوصا لدى الرجال، كألم في القضيب.

-ارتفاع في درجة الحرارة دون أعراض نزلات البرد المعتادة.

-قشعريرة مفاجئة قد تكون مصحوبة بتعرق.

أهمية التشخيص المبكر

يشدد الأطباء على ضرورة مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي من هذه الأعراض، خاصة إذا تكررت أو ازدادت حدتها، حيث إن ترك التهابات المسالك البولية دون علاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الكلى أو تسمم الدم.

لذا، فإن التعرف على الأعراض والوعي بها خطوة أولى نحو الوقاية والعلاج السريع والفعال.