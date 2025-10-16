منها الخيار.. 6 أطعمة تقضي على انتفاخ المعدة

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني كثيرون من مشكلات الغازات والانتفاخ، ما يسبب لهم شعورا بالانزعاج وعدم الراحة.

وفي هذا السياق، إليكم أفضل الأطعمة التي تُسهم في التخفيف من هذه الأعراض، بفضل مكوناتها الطبيعية الفعالة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الكيوي

تناول حبتين من الكيوي يوميا يساعد على تحسين حركة الأمعاء، خاصة لدى من يعانون من إمساك خفيف، كما يتميز بغناه بالألياف واحتوائه على إنزيم "الأكتينيدين"، الذي يُسهم في تسهيل هضم البروتينات.

البابايا

تُعرف البابايا بخصائصها الهضمية الفعالة، إذ تحتوي على إنزيم "الباباين"، الذي يساعد على تكسير البروتينات، ما يدعم عملية الهضم ويخفف من أعراض الانتفاخ بعد تناول الوجبات الثقيلة.

الأناناس

نظرا لأنه مصدرا طبيعيا لإنزيم "البروميلين"، الذي يساعد على هضم البروتين، لذا يُنصح بتناول كمية صغيرة من الأناناس الطازج بعد الوجبات الغنية، أو إضافته إلى أطباق السلطة لتعزيز الهضم.

الخيار

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف، يُسهم في ترطيب الجسم والمساعدة على التخلص من الصوديوم الزائد، الذي يمكن أن يسبب احتباس السوائل والانتفاخ. كما يساعد على تعزيز حركة الأمعاء بلطف.

بذور الشيا

من أغنى المصادر الطبيعية بالألياف، وتتحول عند نقعها في الماء إلى مادة هلامية تُسهل عملية الإخراج وتحافظ على انتظام حركة الأمعاء.

الشوفان

يحتوي على مركب "بيتا جلوكان"، الذي يعمل على تنظيم مستويات الكوليسترول وضغط الدم من خلال تأثيره الإيجابي على استقلاب الأنسولين، كما يُسهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ، عند تناوله بانتظام ضمن النظام الغذائي.