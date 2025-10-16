مخاطر غير متوقعة للإفراط في عمليات التجميل.. تعرف عليها

تلجأ الكثير من النساء إلى مراكز التجميل بهدف العناية بالبشرة وتحسين المظهر الخارجي، لكن بعض الإجراءات التجميلية، إذا أُجريت بشكل مفرط ، تتحول من وسيلة للجمال إلى سبب لمشكلات صحية وتشوهات غير متوقعة.

وفي هذا السياق، حذرت خبيرة التجميل الروسية زوكرا بالاكيريموفا من مخاطر الإفراط في التجميل، مشيرة إلى أن العمليات المتكررة لا تعني بالضرورة الحفاظ على الجمال"، الاعتدال والدقة هما أساس التجميل الآمن، وفقا لموقع "mail".

إجراءات تجميلية تستدعي الحذر:

حقن البوتوكس

تُستخدم حقن البوتوكس لتقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة، لكن الخبراء يحذرون من تكرارها بفواصل زمنية قصيرة.

يُوصى بأن لا تقل الفترة بين الجلسات عن 3 أشهر، ويفضل أن تمتد من 4 إلى 6 أشهر.

الإفراط في الحقن يضعف عضلات الوجه، يؤدي إلى تجمد التعابير، ويخلق مظهرا غير طبيعي يعرف بتأثير "القناع"، بالإضافة إلى احتمال تدلي الحاجبين أو الجفون بسبب تحرك المادة إلى مناطق غير مستهدفة.

حشوات الفيلر

تلجأ العديد من النساء إلى حقن الفيلر، وخاصة حشوات حمض الهيالورونيك، لإبراز ملامح الوجه مثل الشفاه والوجنتين، لذا يوصى بالانتظار من 6 إلى 12 شهرا بين جلسات الشفاه، وما لا يقل عن 18 شهرا في حالة الوجنتين، لتفادي الانتفاخ الزائد أو عدم تناسق ملامح الوجه.

التقشير الكيميائي

رغم فوائده في تجديد البشرة، إلا أن الإفراط في التقشير الكيميائي يؤدي إلى ترقق الجلد، تلف الشعيرات الدموية، وزيادة الحساسية، ما يُعرض البشرة لالتهابات أو تحسس مفرط.

وفي بعض الحالات، تُسرع هذه الإجراءات من ظهور علامات التقدم في السن، بدلا من تأخيرها.