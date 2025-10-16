نظام غذائي يدعم صحة الدماغ.. تعرف عليه

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "Journal of Neurochemistry" أن حمية الكيتو الشهيرة تسهم في تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، عبر تحسين التوازن بين الأمعاء والدماغ.

وأجريت الدراسة من قبل فريق بحثي في جامعة ميسوري الأمريكية، وتوصلت إلى نتائج مشجعة بعد تجارب على فئران مخبرية، وفقا لموقع "لينتا.رو".

ووفقًا للنتائج، ساهم النظام الغذائي عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات في زيادة أعداد البكتيريا النافعة مثل Lactobacillus johnsonii و L. reuteri، مقابل تراجع الكائنات الممرِضة في الأمعاء.

كما أظهرت الدراسة تحسنًا في وظائف الميتوكوندريا، و توازن النواقل العصبية، واستقلاب الدهون داخل الدماغ، وهي مؤشرات مهمة للصحة الإدراكية.

وكان التأثير الإيجابي أكثر وضوحًا لدى إناث الفئران الحاملة لجين APOE4، المرتبط بزيادة خطر ألزهايمر، حيث ساعدت الحمية في استعادة تنوع الميكروبيوم وتحسين مؤشرات استقلاب الدماغ.

وأشار الباحثون إلى أن الكيتو قد تمثل وسيلة غذائية واعدة للوقاية من الأمراض العصبية التنكسية، خاصة لدى النساء المعرضات وراثيًا للإصابة، ومع ذلك، نبهوا إلى ضرورة الحذر، إذ بينت دراسة موازية من جامعة الصحة في تكساس أن الحمية قد تؤدي إلى زيادة شيخوخة الخلايا والإجهاد التأكسدي، خاصة لدى الذكور.