والدة مصطفى كامل آخر المتضررين.. مخاطر تناول دواء منتهي الصلاحية

أعادت الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدة الفنان مصطفى كامل مؤخرًا بعد تناولها دواءً منتهي الصلاحية، الجدل حول مدى خطورة استخدام الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها، خاصة مع انتشار حالات مشابهة بسبب الإهمال أو قلة الوعي بتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على العبوات.

وكان مصطفى كامل قد ناشد جمهوره بالدعاء لوالدته، محذرًا في منشور عبر "فيسبوك" من خطورة تجاهل تاريخ الصلاحية، خصوصًا في الأدوية الحساسة مثل الأنسولين.

ورغم أن كثيرين يظنون أن انتهاء صلاحية الدواء لا يعني بالضرورة خطورته، فإن الخبراء يؤكدون أن الأمر قد يتحول إلى تهديد حقيقي للصحة.

وبحسب تقرير لموقع "هيلث لاين"، فإن بعض الأدوية، بعد تجاوز تاريخ صلاحيتها، تفقد فعاليتها العلاجية تدريجيًا، بينما قد يتحول بعضها الآخر إلى مواد قد تُسبب ضررًا مباشرًا للجسم نتيجة تغير تركيبها الكيميائي.

ويحذر الصيدلي الأمريكي جيمس رايسج من أن تناول الأدوية المنتهية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة في حالات الأمراض المزمنة التي تتطلب دقة في الجرعات، مثل السكري وأمراض القلب والمضادات الحيوية.

ويضيف رايسج أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تلزم منذ عام 1979 جميع الشركات بوضع تاريخ انتهاء الصلاحية بشكل واضح على العبوات، لضمان فعالية الدواء وسلامة استخدامه.

كما شدد الخبراء على ضرورة تخزين الأدوية في أماكن باردة وجافة بعيدًا عن الرطوبة والحرارة، مؤكدين أن الحمامات والمطابخ من أسوأ الأماكن لحفظها، لأنها تُسرّع من تلف مكوناتها.

وفيما يتعلق بالتخلص من الأدوية المنتهية، أوصت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بعدم رميها في الأحواض أو المراحيض لتجنب تلوث المياه، بل وضعها في القمامة بعد إغلاقها بإحكام، أو تسليمها في حملات استرجاع الأدوية التي تنظمها الجهات الصحية.

ويُجمع الأطباء على أن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن قراءة تاريخ الصلاحية قبل تناول أي دواء ليست تفصيلًا بسيطًا، بل خط الدفاع الأول عن الصحة.

