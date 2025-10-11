4 أعراض تكشف الشعور بالدوخة دون سبب.. لا تتجاهلها

كتبت- نرمين ضيف الله:

قد يهاجمك فجأة إحساس بالدوار أو عدم الاتزان دون سبب واضح، فتشعر وكأن الأرض تدور أو أنك على وشك السقوط.

وعلى الرغم من أن الدوخة تُعدّ عرضًا شائعًا، إلا أن استمرارها أو تكرارها المفاجئ قد يكون إشارة مبكرة على اضطراب في الدورة الدموية أو الأذن الداخلية أو حتى انخفاض الضغط.

في السطور التالية نستعرض 4 أعراض أساسية تساعدك على فهم طبيعة هذا الشعور ومتى يستدعي القلق، وفق "هيلث لاين".

الشعور بخفة الرأس أو الإغماء المحتمل

قد تشعر فجأة وكأن رأسك يصبح خفيفًا، كما لو أنك على وشك الإغماء يُرافق ذلك أحيانًا ضبابية في الرؤية أو ضعف في التركيز.

شعور بعدم الاتزان أو الميل إلى السقوط

قد تنتابك حالة من فقدان التوازن أو الشعور بأن الأرض تتحرّك أو أنك تميل للجانب، حتى دون تحريك الرأس بسرعة مما يُعرف أحيانًا باضطراب التوازن.

إُحساس بدوران

قد تشعر أن محيطك يدور أو أن الأشياء من حولك تتحرّك، حتى لو كنت ثابتًا، دون وجود حركة فعلية وهذا النوع من الدوخة يُعرف بالدوران أو الدوار.

غثيان أو اضطراب في المعدة

في كثير من الحالات، ترافق الدوخة شعور بالغثيان أو اضطراب في المعدة، وقد يصل إلى الرغبة في التقيؤ، خصوصًا إذا كان السبب متعلقًا بالجهاز الداخلي للاتزان (الأذن الداخلية).