4 أعراض مفاجئة تكشف إصابتك بحساسية العين.. انتبه قبل أن تتفاقم

كتبت- نرمين ضيف الله:

قد تشعر فجأة بحكة مزعجة في عينيك أو احمرار غير مبرر بعد التعرّض للغبار أو أثناء تبدّل الفصول، وهي مؤشرات قد تدل على تحسّس العين المفاجئ.

هذه الحالة، التي يصفها الأطباء بأنها استجابة مناعية مفرطة تجاه مهيجات بسيطة، أصبحت أكثر شيوعًا مع ازدياد التلوث والعوامل البيئية.

وفيما يلي 4 أعراض رئيسية تساعدك على التمييز بين الحساسية العابرة ومشكلة صحية تستدعي زيارة الطبيب، وفق "Cleveland Clinic".

الحكة الشديدة والإحساس بالرغبة في الحكّ

من أولى العلامات التي يلاحظها الشخص هي حكة قوية في العين، قد تتسبب بالرغبة الملحة في حكّها أو فركها باستمرار.

هذا العَرض يُعد من السمات المميزة لتحسّس العين.

احمرار وتوسع الأوعية الدموية

عندما تتعرض العين لمهيج (مسبب تحسس)، تتسع الأوعية الدموية في الملتحمة وهي الغشاء الذي يغطي الجزء الأبيض من العين ما يؤدي إلى احمرار ملحوظ في سطح العين أو داخل الجفن.

الدموع الزائدة أو الإفرازات الشفافة

الاستجابة التحسّسية تُحفّز إنتاج الدموع، فيظهر سيلان مائي من العين.

أحيانًا قد تلاحظ إفرازات شفافة أو خيطية (لزجة قليلاً) ترافق الالتهاب التحسّسي.

انتفاخ الجفون أو الشعور بوجود جسم غريب

قد تصاحب الحساسيةُ تورّم في الجفون، خصوصًا عند الاستيقاظ أو بعد التعرّض للمهيج. كما قد يشعر المريض بأن شيئًا غريبًا داخل العين (كما لو كان هناك رمل أو جزيئات)، وهو إحساس معروف باسم الشعور بالجسم الغريب.