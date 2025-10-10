ما الذي قد يحدث لجسمك إذا قررت الابتعاد عن النشويات؟

يلجأ كثيرون مؤخرًا إلى الأنظمة الغذائية التي تعتمد على تخفيض أو إلغاء النشويات مثل "الكيتو" و"اللو كارب"، بهدف خسارة الوزن بسرعة وتحسين مستويات السكر في الدم.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، healthline، هل التوقف عن تناول النشويات مفيد دائمًا؟ وماذا يحدث فعليًا داخل جسمك عندما تتوقف عنها تمامًا؟

- فقدان وزن سريع في البداية

عند التوقف عن تناول النشويات، يبدأ الجسم في استخدام مخزون الجليكوجين الموجود في العضلات والكبد للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الماء المخزن معه.

لذلك يلاحظ البعض انخفاضًا سريعًا في الوزن خلال الأيام الأولى، لكنه في الغالب يكون فقدان سوائل وليس دهونًا.

- انخفاض مستوى الطاقة وصعوبة التركيز

النشويات هي الوقود الأساسي للمخ والجسم، وعند تقليلها بشدة قد تشعر بـ:

تعب وإرهاق مستمر

دوخة وصداع

ضعف في التركيز أو المزاج

يحتاج المخ إلى نحو 120 جرامًا من الجلوكوز يوميًا ليعمل بكفاءة، لذلك الحرمان التام من الكربوهيدرات قد يؤثر على الأداء العقلي والنفسي.

- زيادة حرق الدهون كمصدر للطاقة

بعد أيام من التوقف عن النشويات، يبدأ الجسم في حرق الدهون لإنتاج الطاقة فيما يُعرف بـ"الكيتوزيس".

وهنا تظهر بعض الفوائد مثل فقدان الشهية وتحسن مستويات السكر، لكنها تحتاج متابعة دقيقة لتجنب ارتفاع الكيتونات التي قد تُجهد الكلى.

- رائحة فم كريهة وإمساك محتمل

عندما يعتمد الجسم على الدهون كمصدر للطاقة، تنتج مركبات تُسمى "الكيتونات"، وهي ما تسبب رائحة فم تشبه الأسيتون.

كما أن نقص الألياف (الموجودة عادة في النشويات الصحية مثل الشوفان والحبوب الكاملة) قد يؤدي إلى إمساك ومشاكل في الجهاز الهضمي.

- تحسن مؤقت في مستويات السكر والدهون

على المدى القصير، الامتناع عن النشويات قد يساعد في خفض السكر في الدم وتقليل الدهون الثلاثية.

لكن الخبراء يحذرون من أن الحرمان الكامل منها قد يسبب اختلالًا في الهرمونات والتمثيل الغذائي إذا استمر لفترات طويلة.

ينصح الأطباء بعدم الاستغناء عن النشويات تمامًا، بل اختيار الأنواع الجيدة منها مثل:

الشوفان الكامل

البطاطا الحلوة

الأرز البني

الخبز الأسمر

هذه الأنواع تمنح الجسم الطاقة ببطء وتحتوي على ألياف تحافظ على الشبع وصحة الجهاز الهضمي.

الابتعاد عن النشويات قد يمنحك نتائج سريعة على الميزان، لكنه ليس الحل الصحي الدائم.

الجسم يحتاج إلى توازن بين البروتينات والدهون والكربوهيدرات ليعمل بكفاءة، وأي خلل في هذا التوازن قد يأتي بنتائج عكسية على المدى الطويل.