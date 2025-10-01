برودة الأطراف في الشتاء تكشف خطرًا صحيًا.. لا تتجاهلها



في فصل الشتاء، غالبا ما يعزى شعور برودة اليدين والقدمين إلى انخفاض درجات الحرارة، لكن هل تعلم أن هذا العرض قد يكون إشارة مبكرة وخطيرة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في دمك؟



ارتفاع الكوليسترول في الدم يعد من العوامل الرئيسية التي تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهو مرض لا يعطي علامات واضحة في مراحله الأولى، مما يجعل مراقبة أي تغيرات بسيطة في الجسم أمرا ضروريا.

أحد أبرز المؤشرات التي غالبا ما يتم تجاهلها خلال الشتاء هو شعور البرودة أو الخدر في الأطراف، وفقا لصحيفة "ميرور".

يرجع ذلك إلى أن ارتفاع الكوليسترول يؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم بشكل فعال، ويصيب الشرايين الطرفية "PAD".

هذا الانسداد قد يسبب برودة وتنميل في اليدين والقدمين، لكنه غالبا ما يفهم خطأ على أنه تأثير طبيعي لانخفاض درجات الحرارة.

إذا ترك المرض دون علاج، يمكن أن يتطور إلى حالة أخطر تعرف باسم نقص تروية الأطراف الحرج "CLI"، والتي تسبب شعورا دائما بالبرودة وتنميل قد يصل إلى فقدان الإحساس، مما يتطلب استشارة طبية عاجلة.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني الأشخاص الذين لديهم "فرط كوليسترول الدم العائلي" — وهو اضطراب وراثي يسبب ارتفاعا شديدا في مستويات الكوليسترول — من علامات مميزة أخرى، تشمل تورم المفاصل في اليدين والركبتين، وظهور كتل صفراء صغيرة قرب زاوية العين الداخلية، إضافة إلى حلقة بيضاء باهتة تحيط بالقزحية.

الوعي بهذه العلامات واللجوء إلى الفحص الطبي المنتظم يمكن أن يساعد في تشخيص ارتفاع الكوليسترول مبكرا، مما يمنع تطور مضاعفاته الخطيرة ويحمي القلب والدماغ من الخطر.