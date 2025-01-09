بعد انتشاره في الصين.. 6 مشروبات للوقاية من فيروس HMPV

كتب- أحمد الضبع:

أعلنت الصين خلال الأيام الماضية رفع حالة الطوارئ؛ لمواجهة انتشار فيروس HMPV التنفسي الذي يسبب أعراضًا مشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا.

وقدّمت الدكتورة إيمان علي، استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات لـ"مصراوي" بعض المشروبات التي تساهم في تعزيز المناعة والوقاية بشكل عام من الفيروسات التنفسية، بما في ذلك فيروس HMPV.

شاي الزنجبيل

يعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، ما يساعد في تعزيز الاستجابة المناعية.

عصير البرتقال والجزر

البرتقال غني بفيتامين C، بينما يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وكلاهما يلعب دورًا في دعم المناعة.

مشروب الكركم بالحليب

الكركم يحتوي على الكركومين، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يُسهم في تعزيز المناعة.

عصير الليمون بالعسل

الليمون غني بفيتامين C، بينما يحتوي العسل على مركبات مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة الطبيعية، ما يساعد في تقوية المناعة وتهدئة الحلق عند الإصابة بنزلات البرد.

عصير البرتقال والجوافة

يعتبر عصير البرتقال والجوافة من أفضل المشروبات التي تدعم المناعة، ويحتوي البرتقال على فيتامين C، بينما تحتوي الجوافة على مضادات بكتيرية طبيعية وألياف تعزز صحة الجهاز الهضمي.

وأوضحت "علي" أنه حتى الآن لم تثبت الدراسات العلمية فعالية مشروبات معينة للوقاية من فيروس HMPV بشكل محدد، لكن على كل حال فإن تقوية جهاز المناعة من شأنه مواجهة الأمراض والفيروسات التنفسية والتقليل من حدتها.

ونصحت استشاري الحساسية والمناعة باتباع إرشادات الوقاية العامة مثل غسل اليدين بانتظام، وتغطية الأنف والفم أثناء السعال أو العطس، وتجنب الاتصال القريب مع الأشخاص المرضى.

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