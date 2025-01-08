غازات البطن.. احذر حبسها يُسبب مشكلات صحية خطيرة

حذر الدكتور كاران راجان، الجراح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من أن كتمان الغازات قد يؤدي إلى مشاكل صحية تتجاوز مجرد الشعور بالانزعاج، فقد أوضح أن عدم السماح للغازات بالخروج قد يتسبب في تمدد الأنسجة الرقيقة في المستقيم، ما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل هضمية مؤلمة، كما كشف عن تأثيرات أخرى غير متوقعة، مثل تسرب السموم ذات الرائحة الكريهة إلى الفم، وفقُا لـ ديلي ميل.

وخلال حديثه في بودكاست "الحكمة الحديثة"، بيّن راجان أن الغاز المحبوس قد يتسرب في النهاية إلى مجرى الدم عبر جدران القولون والأمعاء، ليصل إلى الرئتين، حيث يتم إخراجه مع الزفير.

وقال: "الغازات هي مزيج من المواد الكيميائية، وعندما تحبسها، تتسرب بعض هذه المواد عبر الأمعاء إلى مجرى الدم، ثم تُطرح عبر الرئتين وتسبب رائحة غير مرغوب فيها في الأنفاس".

وبخصوص المشاكل الصحية الأخرى المحتملة، حذرت البروفيسورة كلير كولينز، أستاذة التغذية في جامعة نيوكاسل، من أن الضغط الناتج عن كتمان الغازات قد يساهم في الإصابة بـ"التهاب الرتج"، وهي حالة مؤلمة تتسبب في تكوّن أكياس صغيرة في جدار الأمعاء، ما يؤدي إلى التهابها. وتترافق هذه الحالة مع أعراض مثل الألم والإمساك والانتفاخ، وأحياناً ظهور دم في البراز.

كما أشارت كولينز إلى أن الغازات ذات الرائحة الكريهة قد تكون نتيجة لآثار جانبية لبعض الأدوية مثل الملينات والستاتينات والمضادات الفطرية، وحتى الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الأشخاص الذين يعانون من تغيرات مستمرة في انتفاخ البطن أو الغازات ذات الرائحة الكريهة بزيارة الطبيب لإجراء التقييم الطبي اللازم.

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