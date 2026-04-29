إصابة شخصين في مشاجرة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:11 م 29/04/2026

مباحث قسم شرطة الفرافرة3

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالأيدي شهدها أحد شوارع قرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، إثر مشاجرة وقعت داخل نطاق مركز الفرافرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لفحص ملابسات البلاغ.

تفاصيل المشاجرة

وتبين من المعاينة الأولية نشوب مشاجرة بالأيدي بين شخصين في شارع بقرية اللواء صبيح، بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن إصابة كل من: "ح. ن"، 28 عامًا، عامل ومقيم بالفرافرة، و"ع. ع"، 26 عامًا، سائق لودر ومقيم بالفرافرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب المشاجرة وملابساتها.

