رصدت الأجهزة الأمني بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سيدتين بالتعدي عليه بالسب وقيام إحداهن بتهديده بإلحاق الأذى به مستخدمة سلاحاً أبيض أمام منزله بمحافظة القليوبية، وبدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لكشف حقيقة الادعاءات وتحديد هوية المتورطات.

كواليس مشاجرة 3 سيدات وترهيب عامل بسلاح في القليوبية

بالفحص والتحريات الميدانية، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد أطراف الواقعة، حيث تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول يضم 3 سيدات، وطرف ثان هو عامل له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة المحافظة، وذلك بسبب خلافات قديمة نشبت بينهم حول الجيرة.

أوضحت التحريات أن الطرف الأول قام بالتعدي على الطرف الثاني بالسب والتلويح بالأسلحة البيضاء وتهديده بالإيذاء المتعمد دون وقوع إصابات جسدية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات لذات الخلافات القائمة بينهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.