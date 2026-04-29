خاص| المادة بـ 500 جنيه.. تطبيق نظام "الدور الثاني" بكليات جامعة الأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:12 م 29/04/2026 تعديل في 09:05 م

جامعة الأزهر

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه اليوم على تطبيق نظام الدور الثاني في إجازة نهاية العام للطلاب الراسبين بالكليات الشرعية والعربية والنظرية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه سيسمح لطلاب الكليات الشرعية والعربية والنظرية الراسبين في خمس مواد بحد أقصى، لدخول امتحانات دور ثاني خلال إجازة نهاية العام للانتقال إلى الفرقة الأعلى، إلا أنه يعد راسبًا حال عدم نجاحه في أكثر من مادتين.

وأشار المصدر، إلى أنه الطلاب الراغبين في دخول الامتحانات بهذا النظام، سيقومون بدفع مبلغ 500 جنيه للمادة الواحدة، وهو مبلغ لا يسترد مطلقًا، لافتا إلى أنه يحق للطلاب الراسبين في مادة أو اثنين التقدم لهذه الامتحانات.

ونوه المصدر، إلى أنه سيتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للأزهر لإبداء الموافقة على تطبيق النظام الجديد، وحال الموافقة سيتم تطبيقه على الفور.

ولفت المصدر، إلى أنه سيتم عرض نظام سمر كورس الخاص ببعض الكليات العملية في اجتماع المجلس القادم، تمهيدا لاعتماده.

