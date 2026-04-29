كشفت القناة "12 العبرية"، عن كواليس التواصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخصوص العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية اللبنانية ضد حزب الله.

تحذيرات لـ"نتنياهو" بشأن صورة إسرائيل

وجّه ترامب، اليوم الأربعاء، طلبا صريحا لـ"نتنياهو" بضرورة العمل في لبنان بحذر أكبر وتجنب سياسة إسقاط المباني السكنية بشكل كامل، موضحا أن استمرار هذه المشاهد يُلحق "ضررا بالغا" بصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي ويؤثر سلبا على الموقف السياسي العام تجاه العمليات الجارية.

جهود حماية وقف إطلاق النار

فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أكد ترامب، أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل حثيث لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وضمان استمراره خلال الأسبوعين المقبلين وما يليهما.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن استقرار هذا الاتفاق يُمثّل "أولوية قصوى" لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع، موضحا أن واشنطن تراقب الالتزام بالتعهدات الميدانية من كافة الأطراف لضمان ديمومة التهدئة التي تم التوصل إليها مؤخرا.

موقف واشنطن من لبنان وحزب الله

أعرب ترامب، عن تقديره للدولة اللبنانية وقيادتها، مؤكدا محبته للبنان وشعبه إلا أنه شدد على أن المشكلة الرئيسية تكمن في "وجود حزب الله" الذي اعتبره "العائق الأكبر" أمام استقرار البلاد.

واتهم دونالد ترامب، إيران بشكل مباشر بـ"تدمير لبنان" عبر استخدامها لحزب الله كذراع لها في المنطقة، مشيرا إلى أن التدخلات الإيرانية هي التي تسببت في تفاقم الأزمات اللبنانية ووضعت البلاد في مهب النزاعات المسلحة والانهيارات المتلاحقة.

ويأتي هذا التواصل بين ترامب ونتنياهو وسط جهود أمريكية حثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار "الهش" في لبنان، في وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكي أن حزب الله يظل "العائق الأساسي" أمام أي استقرار حقيقي في البلاد.