إعلان

ترامب لـ"نتنياهو": اعمل بحذر في لبنان.. مشاهد التدمير تضر بصورة إسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

09:04 م 29/04/2026

ترامب ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت القناة "12 العبرية"، عن كواليس التواصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخصوص العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية اللبنانية ضد حزب الله.

تحذيرات لـ"نتنياهو" بشأن صورة إسرائيل

وجّه ترامب، اليوم الأربعاء، طلبا صريحا لـ"نتنياهو" بضرورة العمل في لبنان بحذر أكبر وتجنب سياسة إسقاط المباني السكنية بشكل كامل، موضحا أن استمرار هذه المشاهد يُلحق "ضررا بالغا" بصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي ويؤثر سلبا على الموقف السياسي العام تجاه العمليات الجارية.

جهود حماية وقف إطلاق النار

فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أكد ترامب، أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل حثيث لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وضمان استمراره خلال الأسبوعين المقبلين وما يليهما.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن استقرار هذا الاتفاق يُمثّل "أولوية قصوى" لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع، موضحا أن واشنطن تراقب الالتزام بالتعهدات الميدانية من كافة الأطراف لضمان ديمومة التهدئة التي تم التوصل إليها مؤخرا.

موقف واشنطن من لبنان وحزب الله

أعرب ترامب، عن تقديره للدولة اللبنانية وقيادتها، مؤكدا محبته للبنان وشعبه إلا أنه شدد على أن المشكلة الرئيسية تكمن في "وجود حزب الله" الذي اعتبره "العائق الأكبر" أمام استقرار البلاد.

واتهم دونالد ترامب، إيران بشكل مباشر بـ"تدمير لبنان" عبر استخدامها لحزب الله كذراع لها في المنطقة، مشيرا إلى أن التدخلات الإيرانية هي التي تسببت في تفاقم الأزمات اللبنانية ووضعت البلاد في مهب النزاعات المسلحة والانهيارات المتلاحقة.

ويأتي هذا التواصل بين ترامب ونتنياهو وسط جهود أمريكية حثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار "الهش" في لبنان، في وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكي أن حزب الله يظل "العائق الأساسي" أمام أي استقرار حقيقي في البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا حرب إسرائيل ولبنان اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي
أمين الفتوى يحذر من عادة "النقوط" في الأفراح
أخبار

أمين الفتوى يحذر من عادة "النقوط" في الأفراح
المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
أخبار البنوك

المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
خاص| المادة بـ 500 جنيه.. تطبيق نظام "الدور الثاني" بكليات جامعة الأزهر
الأزهر

خاص| المادة بـ 500 جنيه.. تطبيق نظام "الدور الثاني" بكليات جامعة الأزهر
"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"