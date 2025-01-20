ترفع السكر والكوليسترول.. 7 أطعمة تسبب النوبة القلبية المفاجئة

كتبت- شيماء مرسي

تحدث النوبة القلبية عندما يقل تدفق الدم الذي يحمل الأكسجين إلى عضلة القلب أو يتعطل بسبب انسداد أو تضيق الشرايين التي تغذي القلب، وقد تشمل العلامات المعروفة للنوبة القلبية ألم الصدر وضيق التنفس والتعرق البارد والغثيان وألم في الجزء العلوي من الجسم أو الدوخة.

ومع ذلك يجب تجنب بعض الأطعمة والمشروبات لمنع خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والنوبة القلبية المفاجئة، بحسب ما ذكر موقع "hindustantimes".

المشروبات التي تحتوي على الكافيين:

زيادة تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات خطيرة في ضربات القلب.

المشروبات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر:

تناول كميات كبيرة من السكر قد يؤثر أيضا على الصحة وأعضاء الجسم، وبمرور الوقت الإصابة بالسكتة القلبية.

الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة:

يجب الحد من استهلاك الأطعمة المعلبة والبيتزا والمعكرونة والمخبوزات لخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض الشرايين، وذلك نظرا لاحتوائهم على كمية كبيرة من الدهون المشبعة.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول أو الدهون:

تحتوي المخبوزات على نسبة كبيرة من الدهون المهدرجة والمشبعة، وعادة لا تحتوي على أي قيمة غذائية، ما يرفع مستوى الكوليسترول السيئ وبالتالي الإصابة بالنوبة القلبية.

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