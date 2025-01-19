تقوي مناعتك..3 مشروبات تحمي الكبد من السموم

كتبت- آلاء نبيل:

النظام الغذائي له تأثير مذهل على صحة الجسم، بما في ذلك دعم صحة الكبد، لذا في التقرير التالي اليك أهم المشروبات لتنظيف الكبد من السموم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، إنّ هناك مجموعة مشروبات تعمل على تنظيف الكبد من السموم، وتدعم وظائفه.

1- الشاي الأخضر

يحتوي على الكاتيشينات، وهو نوع من مضادات الأكسدة، التي تحمي خلايا الكبد من الإجهاد التأكسدي، كما يعزز إزالة الدهون المتراكمة في الكبد، ما يقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني، بالإضافة إلى دوره في تنظيف الكبد من السموم.

2 - عصير البنجر

يعد البنجر غني بمركبات البيتين ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، ما يدعم عملية إزالة السموم عن طريق تحفيز إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم، كما يقلل من الالتهابات في الكبد.

3 - مشروب الكركم الدافئ

يحتوي على مادة الكركومين، ما يحفز إنتاج الصفراء، ويساعد على تحسين الهضم، ويقلل الالتهابات والأضرار الناتجة عن تراكم السموم، ويعزز قدرة الكبد على التجدد.

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