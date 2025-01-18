مفاجأة.. ماذا يحدث لقلبك ودماغك عند تناول البصل بانتظام؟

كتبت- أسماء العمدة:

البصل غذاء ممتاز لصحة القلب والدماغ، وذلك بفضل احتوائه على العديد من المركبات المفيدة.

ووفقًا لما ورد عبر موقع "Healthline"، إليك ما يحدث لجهازك القلبي الوعائي وعقلك عند تناول البصل بانتظام:

فوائد تناول البصل على صحة القلب

1- منع تكون الجلطات الدموية

يحتوي البصل على مركبات الكبريت العضوية التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار ومنع تكون الجلطات الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

2- خفض الكوليسترول

تساهم مركبات الكبريت في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يحسن صحة الشرايين ويقلل من خطر تصلبها.

3- حماية الأوعية الدموية

يساعد البصل في حماية الأوعية الدموية والشرايين من التلف والتصلب بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

4- خفض ضغط الدم

يساهم تناول البصل في خفض ضغط الدم المرتفع، ما يقلل من الإجهاد على القلب والأوعية الدموية.

فوائد البصل للدماغ

1- تقليل خطر الإصابة بالزهايمر

يحتوي البصل على مركبات الفلافونويد التي تقلل خطر تلف خلايا الدماغ المؤدية للإصابة بالزهايمر على المدى الطويل.

2- تحسين وظائف الدماغ

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في البصل في حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يحسن الذاكرة والتركيز والوظائف الإدراكية الأخرى.

3- تقليل الأرق

يتميز البصل بمحتواه الغني بالتربتوفان، وهو حمض أميني يدعم إنتاج الجسم لهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم، لذا يساهم تناول البصل قبل النوم في تحسين جودة النوم.

4- تقليل مستويات التوتر

يساعد تناول البصل في تقليل مستويات التوتر والقلق بفضل تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي.

نصائح لتناول البصل

يمكن تناول البصل نيئًا في السلطات أو السندويشات، أو مطبوخًا في مختلف الأطباق.

يفضل تناول البصل باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

يسبب تناول كميات كبيرة من البصل بعض المشاكل الهضمية لدى بعض الأشخاص، مثل الغازات والانتفاخ.

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