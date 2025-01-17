يحمي من أمراض الكبد والسرطان.. مشروب يقي من الضغط المرتفع

كتبت- آلاء نبيل:

الكركدية من المشروبات اللذيذة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، وخاصة للكبد.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركديه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة.

وأضاف "القيعي" في تصريح لـ"مصراوي"، أنّ الكركديه قادر على تحسين قدرة الكبد في إزالة السموم من الجسم، ما يساهم في تحسين وظائفه بشكل عام، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من بعض أمراض الكبد مثل التليف الكبدي وسرطان الكبد، نظرًا لمضادات الأكسدة الغنية به.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنّ الكركديه يعتبر آمنًا عند تناوله بكميات معتدلة، ومع ذلك يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية الخفيفة مثل انخفاض ضغط الدم أو الحساسية لدى بعض الأشخاص، لذا يجب عدم الإفراط في تناوله.

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