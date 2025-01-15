رجل يكتشف إصابته بالسرطان.. ويحذر من هذة الأعراض

كتب – سيد متولي

كان ريتشارد بين، يستمتع بتقاعد نشط وصحي، حيث كان يقضي وقتًا مع أحفاده، ويمارس ركوب الدراجات ولعب كرة القدم كثيرًا، بعد أن أعاد اكتشاف حبه للرياضة، وآخر شيء كان يشك فيه هو أنه قد يكون يعاني من السرطان، أو أن زيارة عابرة إلى الطبيب بشأن مشكلة غير ذات صلة قد تنقذ حياته.

ويقول ريتشارد، 68 عامًا، من كوفنتري بإنجلترا: "بالنسبة للرجال، من السهل جدًا أن يدفنوا رؤوسهم في الرمال ولا يفكروا في أشياء مثل سرطان البروستاتا، هذا ما كنت عليه، كان صديقي العزيز يعاني من المرض لمدة 11 عامًا، وكانت أعراضه تقليدية - لم يكن لدي أي أعراض، لم أكن أستيقظ في الليل أو أحتاج إلى الذهاب إلى الحمام طوال الوقت، في الواقع، أطلق علي أحد الأصدقاء لقب "الجمل" لأنني لم أكن بحاجة للذهاب إلى الحمام أبدًا"، بحسب express.

وبعد يومين، تلقى ريتشارد مكالمة هاتفية تفيد بارتفاع مستويات مستضد البروستاتا النوعي ـ وهو بروتين يمكن أن يشير إلى سرطان البروستاتا، وفي غضون أسبوعين، حدد موعدا مع طبيب المسالك البولية الذي لم يشعر بأي شيء، لكنه اقترح إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي.

وفي سبتمبر 2023، بدأ ريتشارد يعاني من نوبات دوار، لذا زار طبيبه، الذي شخّص حالته بالدوار وطلب إجراء بعض فحوصات الدم، بعد أن تحدث مع زملائه في كرة القدم حول اختبارات سرطان البروستاتا، اقترح ريتشارد فحص مستويات PSA في نفس الوقت "كفكرة ثانوية"، كما يقول: "لم أفكر ولو للحظة أنه سيكون هناك أي خطأ".

ويتذكر قائلاً: "كنت لا أزال أرتدي ثوب المستشفى عندما أخبروني أنني بحاجة إلى خزعة"، قلت لهم: "لم نحصل على نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي بعد، لذا لا نعرف"، فأجابني الطبيب: "حسنًا، نحن متأكدون بنسبة 97% من إصابتك بالسرطان، نظرت أنا وزوجتي جان إلى بعضنا البعض، كانت الصدمة لا تصدق، لأنني لم أعاني من أي أعراض، كانت درجة جليسون الخاصة بي - وهي الدرجة التي تحدد كل شيء عن سرطان البروستاتا - تسعة من 10."

وتم تحديد مكان سرطان ريتشارد وتمكن من الاختيار بين استئصال البروستاتا أو العلاج الإشعاعي، "لقد اخترت العلاج الإشعاعي وتم إخضاعي للتجربة، عادة، يتكون العلاج الإشعاعي من حوالي 20 جلسة في كل يوم آخر من أيام الأسبوع، لكنهم أجروا لي جلسة على مدار خمسة أيام في أبريل 2024، ثلاث جلسات في أسبوع واحد، واثنتين في الأسبوع التالي، لا تشعر بأي شيء مختلف، فقط يعطونك جرعة أعلى، بمجرد أن انتهيت، ذهبت لإجراء اختبار مستضد البروستات النوعي، وكانت النتيجة صفرًا ــ ولم يتمكنوا من تعقبه".

ونصح ريتشارد بالبقاء نشطًا للحفاظ على صحته، "قد تصبح العظام هشة بسبب العلاج الإشعاعي، وكان لعب كرة القدم أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة لي، لست جيدًا جدًا، لكنني اكتشفت من جديد مدى روعتها وكان مصدر قلقي الكبير هو أنني سأضطر إلى التوقف، لكن طبيب الأورام والممرضة المتخصصة قالتا إنه من المهم الاستمرار في القيام بكل ما كنت أفعله من قبل".

يتناول ريتشارد الآن أقراص الكالسيوم لتقوية ساقيه، وهو أمر مهم بشكل خاص لأنه يتلقى حقن العلاج الهرموني لمدة ثلاث سنوات لمنع جسمه من إنتاج هرمون التستوستيرون للمساعدة في تقليل خطر انتشار السرطان خارج البروستاتا.

"بسبب العلاج الهرموني، أصبحت أشعر بالتعب والانفعال، وأبكي في أي لحظة، أصاب بنوبات من السخونة، وأقضي الليالي وأنا أغطي ساقي إنني أمر بلحظة صعبة، لقد تسببت الهرمونات في زيادة وزني، فعندما ذهبت لارتداء الجينز مرة أخرى بعد الصيف، وجدت بنطالاً واحدًا فقط من بين خمسة يناسبني، وكلها في الخزانة تنتظرني حتى أنتهي من تناول الهرمونات، لقد قمت بتمارين لقاع الحوض للتحكم في المثانة، بانتظام لمدة ستة أشهر."

والآن، أصبح ريتشارد في مرحلة هدوء، ويقول: "ما زلت لا أصدق أنني أصبت بالمرض، لم أشعر بأي ألم حقيقي والشيء الذي يسبب لي المشاكل هو العلاج.

"أشعر بالتوتر عند إجراء فحوصات الدم، حيث إنني أنتظر بفارغ الصبر الأسبوع المقبل لمعرفة مستويات الدم، وبعد ثلاث سنوات، لن أضطر إلى إجراء سوى فحوصات الدم كل ستة أشهر، والجميع يخبرني بأن كل شيء سيكون على ما يرام، لذا سأصدق ذلك."









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