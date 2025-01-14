احذر.. أطعمة يومية تضعف صحة الكبد وتزيد من مخاطر الأمراض

كتبت- أسماء العمدة:

الكبد من الأعضاء الحيوية لصحة الجسم، إذ يؤدي وظائف أساسية مثل تنقية الدم، إنتاج الصفراء، وتخزين الطاقة، ومع ذلك، فإن تناول بعض الأطعمة يوميًا وبكميات كبيرة يؤدي إلى الإضرار بصحته، خاصة عند اتباع نظام غذائي غير صحي.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي ينصح بتجنبها أو تناولها باعتدال للحفاظ على صحة الكبد، وفقًا لما ذكره موقع MedicalXpress.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة

الدهون المشبعة

توجد في اللحوم الحمراء الدهنية، الزبدة، السمن، الأطعمة المقلية، والوجبات السريعة، وتناول هذه الدهون بكميات كبيرة يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، ما يزيد خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

الدهون المتحولة

توجد في الزيوت المهدرجة جزئيًا المستخدمة في بعض الأطعمة المصنعة، المخبوزات، والوجبات السريعة، وتُعد من أخطر أنواع الدهون على صحة الجسم، إذ تزيد خطر الإصابة بأمراض الكبد والقلب.

تأثيرها على الكبد

وتؤدي إلى زيادة الالتهابات في الكبد وتعيق قدرته على أداء وظائفه بشكل طبيعي.

الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر

السكر المضاف

ويوجد بكميات كبيرة في المشروبات الغازية، العصائر المحلاة، الحلويات، والمعجنات، ويحول الجسم السكر الزائد إلى دهون تتراكم في الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

شراب الذرة عالي الفركتوز

يُستخدم في العديد من الأطعمة والمشروبات المصنعة، وله تأثير سلبي كبير على الكبد.

تأثيرها على الكبد

الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى إرهاق الكبد، زيادة إنتاج الدهون فيه، والتعرض لخطر التهاب الكبد وتليفه على المدى الطويل.





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