تمارين ما قبل الإفطار أم بعده.. أيهما أفضل لخفض السكري؟

أظهرت دراسة أجرتها جامعة تورنتو أن ممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار تساعد في خفض مستويات السكر في الدم بشكل أكبر لدى النساء الأصحاء مقارنة بممارستها قبل تناول الطعام.

قام الباحثون بقياس نسبة السكر في الدم بعد الأكل ومستوى الشهية لدى المشاركات قبل التمارين وبعدها، بالإضافة إلى قياسات دورية خلال فترة ما بعد التمرين. ووجدوا أن النساء اللواتي مارسن التمارين بعد الإفطار أظهرن انخفاضاً في الشهية مباشرة قبل وبعد الجلسة الرياضية مقارنة بمن مارسن التمارين قبل الأكل، بحسب "مديكال إكسبريس"

تمارين منخفضة الكثافة بدون معدات

رغم أن التمارين الرياضية منخفضة الكثافة والمتقطعة أثبتت قدرتها على خفض مستويات السكر في الدم في بيئات معملية، إلا أن هذه التمارين غالباً ما تتطلب استخدام معدات رياضية متخصصة. ومع ذلك، ركزت هذه الدراسة على بروتوكول بسيط يعتمد على حركات وزن الجسم مثل القفزات والتسلق في بيئة منزلية، دون الحاجة إلى أي معدات.

وذكرت الباحثة المشاركة، أليكسا غوفيت، أن هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها التي تستكشف تأثير توقيت التمارين مقارنة بالوجبات على استجابة السكر في الدم لدى النساء خلال تمارين رياضية متقطعة عالية الكثافة. كما أنها أول دراسة تقيم تأثير توقيت التمارين والوجبات على الشعور بالجوع لدى النساء الأصحاء بعد أداء التمارين.

فوائد عملية للتمارين المنزلية

توفر الدراسة رؤية جديدة حول كيفية تأثير توقيت التمارين الرياضية والوجبات على تنظيم مستويات السكر في الدم وإدارة الشهية، خاصة في بيئات منزلية أو غير معملية.

ونظراً للانتشار الواسع للتمارين المنزلية والافتراضية، تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة للأشخاص الذين يفضلون ممارسة الرياضة في منازلهم أو لأولئك الذين لا يمتلكون معدات رياضية متخصصة.