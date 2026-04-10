أفاد التلفزيون الإيراني، بوصول الوفد الإيراني مساء اليوم الجمعة، برئاسة رئيس البرلمان محمد قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مشيرا إلى أن الوفد يضم لجانا أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية وقانونية.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن المحادثات الأمريكية الإيرانية ستبدأ في حال قبول الطرف المقابل الشروط الإيرانية المسبقة، مؤكدًا أن الوفد يضم وزير الخارجية وأمين مجلس الدفاع ومحافظ البنك المركزي وعددًا من أعضاء البرلمان.

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن طهران أكدت أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرض لها ولمحور المقاومة، فسيتم استهداف إسرائيل والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها، أوضحت وكالة فارس الإيرانية، أن الوفد الإيراني أن قاليباف يرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن الوفد يضم رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشورى.