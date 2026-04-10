إعلان

الرئاسة اللبنانية: اتفاقنا على عقد أول اجتماع مع إسرائيل الثلاثاء المقبل

كتب : عبدالله محمود

10:36 م 10/04/2026

جوزيف عون رئيس لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الرئاسة اللبنانية عن إجراء أول اتصال هاتفي ثلاثي لبناني أميركي إسرائيلي مساء اليوم في واشنطن.
وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أنه جرى الاتفاق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية، لبحث الإعلان عن وقف لإطلاق النار وتحديد موعد بدء التفاوض.
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن وزارة الخارجية الأمريكية تلعب دور الوسيط، في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية.
وأوضحت الرئاسة اللبنانية أنه تم إجراء أول اتصال هاتفي بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، بمشاركة سفير الولايات المتحدة في بيروت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتفاق وقف إطلاق النار محادثات لبنان وإسرائيل قصف لبنان لبنان وإسرائيل الرئاسة اللبنانية

أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

"إس آند بي" تتوقع ارتفاع الدولار إلى 55 و60 جنيها للعام الحالي والمقبل

أخبار البنوك

تقرير دولي يقدر خروج أموال ساخنة من مصر بـ 10 مليارات دولار خلال مارس..
أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية
أبيض في أسود

قصة فوز عمر الشريف بمليون دولار والفتاة التي أهداها الورود

رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على شباب بلوزداد في الكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

