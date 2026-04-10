أعلنت الرئاسة اللبنانية عن إجراء أول اتصال هاتفي ثلاثي لبناني أميركي إسرائيلي مساء اليوم في واشنطن.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أنه جرى الاتفاق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية، لبحث الإعلان عن وقف لإطلاق النار وتحديد موعد بدء التفاوض.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن وزارة الخارجية الأمريكية تلعب دور الوسيط، في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أنه تم إجراء أول اتصال هاتفي بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، بمشاركة سفير الولايات المتحدة في بيروت.