يسبب السرطان وقد يصل للوفاة.. نوع طعام احذر إعادة تسخينه بعد طهيه

كتبت- أسماء مرسي:

السبانخ من الخضروات الورقية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها المميز واحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن، ولكن، هل تعلم أن إعادة تسخين السبانخ يؤدي إلى نتائج وخيمة، تصل إلى حد الإصابة بالسرطان، وفقا لصحيفتي "dailymail" و"indepent".

ما الذي يحدث عند إعادة تسخين السبانخ؟

تحتوي الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ، على مادة تسمى النترات، فمع إعادة التسخين، تتحول النترات إلى مركبات أخرى تسمى النيتريت ثم النيتروزامين.

وهذه المركبات تشكل خطر، حيث تتمتع بخصائص مسرطنة، أي أنها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

أضرار لا تقتصر على السرطان

ولا يقتصر خطر إعادة تسخين السبانخ على الإصابة بالسرطان فقط، فبالإضافة إلى النيتروزامين، قد تتكون مركبات أخرى ضارة تؤدي إلى ما يعرف بمتلازمة الطفل الأزرق.

هذه المتلازمة تحدث عندما لا يتمكن الأطفال من الحصول على ما يكفي من الأكسجين في الدم، وذلك بسبب تحول الهيموجلوبين في الدم إلى مادة تسمى الميتوجلوبين.

خطر بكتيري يضاف إلى المشكلة

بالإضافة إلى الأضرار الكيميائية، فإن إعادة تسخين السبانخ بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى نمو البكتيريا الضارة، مثل بكتيريا الليستيريا التي تسبب مرض الليستريات، وهو عدوى خطيرة تؤدي إلى مجموعة من الأعراض، مثل الحمى والصداع وتيبس الرقبة، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

اقرأ أيضا:

يقي من مرض السكري.. خضار يكافح السرطان ويقوي القلب

3 أطعمة سحرية تنظف الكلى من السموم.. تناولها على الفور

10 صور لأغلى شجرة كريسماس في العالم.. لن تتوقع سعرها

أخفت 7 مليارات جنيه.. عصابة تستخدم الخضروات لتهريب المخدرات