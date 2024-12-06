ما الذي يحدث لجسمك عند الاستحمام بماء بارد في الشتاء؟

قد يبدو الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء أمراً صعباً وغير منطقي، ولكن له العديد من الفوائد الصحية التي قد تفاجئك وفقًا لموقع medicalxpress.

إليك بعض التغييرات التي قد تحدث لجسمك عن الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء.

1- تعزيز الدورة الدموية

يعمل الماء البارد على تضييق الأوعية الدموية في البداية، ثم توسيعها بشكل مفاجئ عند الخروج من الماء، مما يعزز الدورة الدموية ويساعد على توصيل الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا بشكل أفضل.

2- تقوية الجهاز المناعي

تشير بعض الدراسات إلى أن الاستحمام بالماء البارد قد يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي خلايا مهمة لمحاربة العدوى.

3- تحسين المزاج وتقليل التوتر

يساهم الاستحمام بالماء البارد في زيادة مستويات الأدرينالين والنورإبينفرين، وهي مواد كيميائية تساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر والاكتئاب.

4- تسريع عملية التمثيل الغذائي

قد يساعد الاستحمام بالماء البارد على زيادة معدل الأيض، مما قد يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

5- تحسين نوعية النوم

يساعد الاستحمام بالماء البارد قبل النوم على تنظيم درجة حرارة الجسم، مما يساعد على النوم بشكل أعمق وأفضل.