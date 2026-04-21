أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومة بلاده لا تهدف إلى الدخول في صدام مع حزب الله، مشددا في الوقت ذاته على رفض الخضوع لأي محاولات ترهيب من قبل الجماعة.

وأوضح سلام، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الهدف الرئيسي لحكومته يتركز في إعادة الدولة إلى وضعها الطبيعي، مؤكدا أنه "لا يمكن لدولة ذات سيادة أن توجد بدون احتكار الأسلحة".

تحديات وقف النار في لبنان

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه اتفاق وقف النار في لبنان، الذي بدأ سريانه أواخر الأسبوع الماضي، ضغوطا ميدانية متزايدة؛ حيث رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذائف صاروخية استهدفت قواته، ورد باستهداف منصات الإطلاق التابعة لحزب الله.

ومن جانبه، أعلن الجناح السياسي لحزب الله التزامه الحذر بالهدنة، لكنه وجه انتقادات للحكومة اللبنانية متهما إياها بتبني مسار "التنازلات والخضوع لإرادة العدو".

مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن وشروط الانسحاب

وأعلن سلام التزام الحكومة اللبنانية بالمسار الدبلوماسي مع إسرائيل خلال فترة الهدنة المقررة لـ10 أيام، مشيرا إلى الجولة القادمة من المفاوضات المزمع عقدها يوم الخميس في واشنطن العاصمة.

وتسعى الدولة اللبنانية من خلال هذه المباحثات إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي: الانسحاب الكامل لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان، واستعادة الأسرى اللبنانيين، وضمان عودة النازحين إلى قراهم.

ورغم هذه المطالب، أصرت إسرائيل على أن قواتها لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان طوال فترة وقف إطلاق النار الحالية.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم الدعم اللازم للحكومة اللبنانية ومساعدتها "بقدر ما نستطيع" في إطار التحضير للمحادثات المرتقبة مع الجانب الإسرائيلي برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.