لوح الحرس الثوري الإيراني باستهداف البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط في حال تجدد المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة.

وصرح الجنرال ماجد موسوي قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، بأن ارتكاب أي "عدوان" ضد الأراضي الإيرانية سيمثل خطأ فادحا، مشددا على أن منشآت النفط في الإقليم ستتعرض لأضرار جسيمة إذا ما سمحت الدول المجاورة للجانب الأمريكي باستخدام قواعدها لشن هجمات.

مخاطر التهديد الإيراني على الطاقة

وحذر موسوي دول الجوار، من أن موافقة جيران الجنوب على استخدام العدو لمنشآتهم بهدف مهاجمة إيران تعني ضرورة "وداع إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط" بشكل نهائي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل وجود انتشار عسكري أمريكي واسع النطاق يضم قواعد وقوات قتالية في دول متعددة بأنحاء المنطقة، مما يزيد من حساسية الموقف الميداني.

وفي سياق متصل بملف إيران وأمريكا، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي قرار الإدارة بتجميد رحلة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى باكستان، والتي كانت مخصصة لإجراء محادثات سلام.

وأوضح المصدر أن تعليق الزيارة جاء نتيجة عدم تقديم طهران التزامات واضحة بالحضور، مع التنبيه إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك القدرة على تغيير هذا القرار في أي وقت وفقا لتقديراته الخاصة.

واشنطن تواجه التهديد الإيراني دبلوماسيا

ومن المتوقع وصول ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس، برفقة صهر الرئيس جاريد كوشنر إلى العاصمة واشنطن بعد ظهر الثلاثاء؛ لبدء جولة مشاورات مكثفة حول آليات التحرك القادمة.

وأشار المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة التكتم على هويته لمناقشة المداولات الداخلية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يحتفظ ببدائل استراتيجية متنوعة للتعامل مع التهديد الإيراني بخلاف العودة إلى الغارات الجوية، وذلك في حال انقضاء مهلة وقف إطلاق النار الراهنة دون التوصل لاتفاق جديد في إسلام آباد.

