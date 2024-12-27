في هذه الحالة يشير الصداع إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم

قد يشير الصداع الشديد والغثيان والقيء والدوخة والقلق وألم الصدر وعدم وضوح الرؤية إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأوضح الدكتور أليكسي أوتين أخصائي أمراض القلب الروسي أن ارتفاع مستوى ضغط الدم هو مرض قد لا يظهر أعراض في البداية، وفقا لموقع "mail.ru".

وعادة لا تظهر أي علامات لارتفاع مستوى ضغط الدم، لذلك فإن قياس مستوى ضغط الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من ارتفاعه أم لا.

وارتفاع مستوى ضغط الدم لا يزول ويستمر في إيذاء القلب والأوعية الدموية والدماغ والكلى وأعضاء أخرى.

كما أن غياب الصداع لا يعني أن الشخص لا يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وقد يشعر الجميع بالصداع بما فيهم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أو انخفاض مستوى ضغط الدم أو الذين لديهم مستوى طبيعي لضغط الدم.

لذلك فإن ارتفاع مستوى ضغط الدم أكثر من اللازم قد يؤدي إلى الإصابة بالجلطة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب.

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