يحارب السرطان والكوليسترول.. نوع طعام يقوي دماغك ويقي من أمراض القلب

كتبت- آلاء نبيل:

الكركم من التوابل الذهبية التي لديها شعبية كبيرة نظرًا لعناصرها الغذائية المثالية، إذ يحرص العديد من الأشخاص إلى إضافته في الأطعمة للاستفادة منها.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة وتحديدا الضار، كما تزيد من الكوليسترول الجيد، مما يدعم صحة الأوعية الدموية والقلب، كما يساعد الكركم على منع تراكم البلاك في الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

وأضاف "القيعي"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن مضادات الأكسدة لها تأثيرات مذهلة على صحة الجسم، حيث يمنع تلف الخلايا، ويحارب الخلايا السرطانية التي تنشط عن الجذور الحرة، كما أنه لديه مضادات للالتهابات التي تدخل في بعض أنواع السرطانات لذا يمكنه تقليل هذا الخطر.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الكركم يحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية عن طريق تقليل الالتهاب في الدماغ وحماية الخلايا العصبية من التلف، كما أنه يزيد من مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، وهما ناقلان عصبيان مرتبطان بالمزاج، وبالتالي يحسن المزاج ويقلل من الشعور بالتوتر والقلق وخطر الإصابة بالإكتئاب.

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