لهذه الأسباب.. يجب إغلاق شبكة الواى فاى قبل النوم

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من اعتماد معظم الأشخاص على شبكة الواي فاي، إلا أن القليل منهم يدرك المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية التي تبعثها هذه الأجهزة.

ومع ذلك، يخشى البعض بشأن التأثيرات الصحية للتعرض لـ شبكة "الواف فاي" وخاصة في الليل أثناء النوم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

مخاطر إشعاع شبكة الواي فاي:

إشعاع الواي فاي ضار بالصحة، حيث أن التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية بتغيرات في حاجز الدم في الدماغ وتعبير microRNA، وهي ضرورية للعمل السليم للدماغ.

وقد يؤدي التغيير إلى فشل العمليات الخلوية السليمة، وبالتالي تقليل الكفاءة في الطاقة التي تنتجها الخلايا.

وقد تتداخل هذه التغيرات مع وظائف الخلايا، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة إنتاج الخلايا للطاقة.

و"الميتوكوندريا" تعرف بأنها محطات توليد الطاقة للخلايا، فمن المعروف أن الإشعاع الكهرومغناطيسي يؤثر عليها سلبا.

وعندما تتضرر الميتوكوندريا، فقد يؤدي ذلك إلى التعب وتعطيل عمليات الإصلاح الطبيعية للجسم أثناء النوم.

كما أن النوم هو وقت أساسي لإصلاح وتجديد الخلايا، حيث إنها الفترة التي ينخرط فيها الجسم في أنشطة ترميم مختلفة مطلوبة للبقاء بصحة جيدة في جميع الجوانب.

وفي حالة تأثير إشعاع شبكة الواي فاي على نشاط الميتوكوندريا وتوليد الطاقة، فقد تتأثر أنظمة الإصلاح الحرجة، وهذا أمر خطير للغاية، حيث أن إصلاح الخلايا بشكل جيد أمر ضروري للحفاظ على اللياقة البدنية والعقلية.

المخاطر المرتبطة بشبكة الواي فاي:

العقم عند الذكور:

التعرض الطويل الأمد لإشعاعات الواي فاي يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة الإنجابية للذكور.

وكشفت دراسة أجريت عام 2014 أن هذا التعرض يقلل من الوظيفة الإنجابية لدى الذكور ويسبب تلف الحمض النووي في الخصيتين.

الوظيفة الإدراكية:

التعرض للواي فاي أدى إلى ضعف الوظيفة الإدراكية وأمراض التنكس العصبي.

صحة القلب:

تم ​​الكشف عن تغييرات في نظام القلب وضغط الدم لدى الأرانب المعرضة للواي فاي في دراسة أجريت عام 2015.

ويشير هذا إلى أنه قد يكون هناك تأثير على القلب والأوعية الدموية.

الخلاصة:

من الأفضل إيقاف تشغيل شبكة الواي فاي في الليل، وسيقلل هذا من التعرض للحقول الكهرومغناطيسية أثناء النوم ويسمح للجسم بمزيد من الوقت للتعافي خاليا من تدخلات التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل البيئة الخالية من التكنولوجيا على تحسين جودة النوم بشكل عام والاستيقاظ منتعشا.