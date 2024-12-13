طعام شهير يحميك من 17 نوع من السرطان- لن تتوقعه

كتبت- شيماء مرسي

يؤدي النظام الغذائي دورا مهما في مكافحة السرطان، حيث يمكن أن تزيد الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والمشروبات السكرية من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بينما توفر الأكلات الغنية بالمغذيات مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية ومضادات الأكسدة والمركبات حماية الخلايا من التلف.

ويمكن الوقاية من الإصابة بالسرطان من خلال تغيير نمط الحياة واتباع نظام غذائي صحي، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة موناش أن "المكسرات" يمكن أن تسهم في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان والخرف.

وقال الباحثون أن تناول المكسرات أسبوعيا قد يقلل من خطر الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية والسرطان.

ويمكن أن يؤدي تناول حفنة من المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق يوميا إلى تقليل خطر الإصابة ب 17 نوع من السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والبنكرياس، وذلك نظرا لأنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تكافح الإجهاد التأكسدي والالتهابات والتي تسهم بشكل رئيسي في تطور السرطان.

ويحتوي الجوز على أحماض أوميجا 3 الدهنية والبوليفينول التي تمنع نمو الورم، بينما يحتوي اللوز والزبيب على نسبة عالية من الألياف، ما يعزز صحة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وقد يؤدي إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي إلى تقوية المناعة وبالتالي جهاز المناعة سوف يعمل كدفاع طبيعي مليء بالعناصر الغذائية ضد السرطان.

ويمكن أن تكون المكسرات خيارا جيدا يمكن تناوله كوجبة خفيفة.

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