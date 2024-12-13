لا يتوقعها أحد.. أغرب عادات استخدام الحمامات العامة حول العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تختلف عادات استخدام المراحيض بشكل كبير من بلد لآخر، وقد تبدو بعضها غريبة ومضحكة للبعض.

فيما يلي، أغرب عادات استخدام المراحيض العامة حول العالم، وفقا لموقع "vocal".

المراحيض القرفصاء في آسيا

المراحيض القرفصاء جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية في العديد من دول جنوب شرق آسيا، وقد تكون هذه التجربة جديدة ومختلفة، فبدلاً من الجلوس على مقعد، يتطلب استخدامها الوقوف والانحناء قليلا للوصول إلى الحوض.

غسل الأسنان بعد استخدام المرحاض في ألمانيا

في ألمانيا، يهتم الناس بنظافة المراحيض بشكل كبير، ويتم توفير فرشاة أسنان في كل مرحاض بعد استخدامه، كما أن هناك العديد من المراحيض المزودة بمقاعد حساسة للضغط وأجهزة إنذار تشجع على الجلوس، ما يساهم في الحفاظ على نظافة الأرضيات وتقليل انتشار البكتيريا.

الدفع مقابل الاستخدام

أصبح الدفع مقابل استخدام المراحيض العامة أمرا شائعًا في العديد من البلدان، ولكن طرق الدفع تختلف بشكل كبير.

في بعض البلدان، يتم استخدام البطاقة الإلكترونية ، بينما في بلدان أخرى لا تزال العملات المعدنية هي الوسيلة الوحيدة للدفع.

التكنولوجيا الحديثة في المراحيض اليابانية

تعتبر اليابان رائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة في المراحيض، حيث توجد مراحيض شفافة تتحول إلى غير شفافة عند إغلاق الباب، ومراحيض ذكية توفر العديد من الميزات مثل التدفئة والتدفق التلقائي والموسيقى.

تجنب استخدام ورق التواليت في عدة دول

هناك العديد من البلدان التي لا تستخدم ورق التواليت على الإطلاق، يتم الاعتماد بشكل أساسي على الماء أو اليدين لغسل الأجزاء التناسلية بعد التبرز، تشمل البلدان الهند والصين وسنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية وتايوان.