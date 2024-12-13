نظام غذائي يساعد على تخفيف الألم وتحسين الصحة

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة جنوب أستراليا أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن يمكن أن يقلل بشكل كبير من شدة الألم المزمن.

ووفقا لها، أجرى العلماء تجربة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التخلص من الألم المزمن بطريقة غير دوائية، شملت 654 متطوعا بالغا من أستراليا.

وأظهرت الدراسة أن تناول الأطعمة كالخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، قد يقلل من الألم.

وأشار الباحثون أن التحسن كان أكثر وضوحا لدى النساء اللاتي كان نظامهن الغذائي أكثر توازنا، وكن بحالة بدنية أفضل، أما عند الرجال فكان التأثير أقل وضوحا.

وقد يكون للخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات الموجودة في الأطعمة الصحية دور في تقليل الألم.

ولكنهم لم يحددوا ما إذا كان سوء التغذية يسبب الألم أو بالعكس الألم المزمن يؤدي إلى تدهور نوعية النظام الغذائي.

اقرأ أيضا:

ما هو المرض الذي تسبب في فقدان مدحت شلبي وزنه؟- احذر هذه الأعراض

في مطبخك.. مشروب بسيط يحارب السرطان ويحمي الكبد

3 أبراج الأكثر حظا في 2025.. هل أنت من المحظوظين؟

فتاة تعثر على أمر صادم داخل غرفة مخفية في منزلها (فيديو وصور)

15 صورة لأغرب 6 زهور في العالم- لن تتخيل شكلها