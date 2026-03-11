مباريات الأمس
مفاضلة بين ثلاثي الزمالك لتعويض إيقاف شحاتة في مواجهة إنبي

كتب : محمد خيري

09:00 ص 11/03/2026

محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك عن بديل للاعب الفريق محمد شحاتة في مواجهة فريق إنبي المقبلة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب شحاتة عن الفريق الأبيض مباراتين، عقب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الزمالك الأخير أمام الاتحاد السكندري، والذي انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي، فإن المدير الفني جمال معتمد يدرس مفاضلة بين الثلاثي أحمد ربيع، آدم كايد، ومحمد إسماعيل لتدعيم خط الوسط في غياب شحاتة.

حسم القرار قبل المحاضرة الأخيرة

وأوضح المصدر، أن القرار النهائي سيتم حسمه من قبل المدير الفني قبل المحاضرة الأخيرة، لتحديد ملامح خطة المواجهة المرتقبة على ستاد المقاولون العرب مساء الأربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد شحاتة إنبي الدوري المصري

