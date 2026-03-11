مفاضلة بين ثلاثي الزمالك لتعويض إيقاف شحاتة في مواجهة إنبي

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك عن بديل للاعب الفريق محمد شحاتة في مواجهة فريق إنبي المقبلة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب شحاتة عن الفريق الأبيض مباراتين، عقب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الزمالك الأخير أمام الاتحاد السكندري، والذي انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي، فإن المدير الفني جمال معتمد يدرس مفاضلة بين الثلاثي أحمد ربيع، آدم كايد، ومحمد إسماعيل لتدعيم خط الوسط في غياب شحاتة.

حسم القرار قبل المحاضرة الأخيرة

وأوضح المصدر، أن القرار النهائي سيتم حسمه من قبل المدير الفني قبل المحاضرة الأخيرة، لتحديد ملامح خطة المواجهة المرتقبة على ستاد المقاولون العرب مساء الأربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.