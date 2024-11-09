5 مشروبات تحمي من ارتفاع السكر وتقوي صحة الكلى

كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في دعم صحة الجسم والأعضاء الحيوية، وخاصة من خلال بعض المشروبات التي تدعم صحة الكلى وتقي من ارتفاع السكر في الدم.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إليك قائمة المشروبات التي تدعم صحة الكلى وتقي من ارتفاع السكر في الدم:

1- الماء

الماء من أهم المشروبات التي تدعم صحة الكلى والجسم بشكل عام، إذ يساعد في طرد السموم من الجسم ويحافظ على وظائف الكلى ويجعلها تعمل بكفاءة، كما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

2- عصير التوت

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة التي تساهم في الحفاظ على صحة الكلى وحمايتها من التلف، كما يحمي التوت من التصاق البكتيريا بجدران المسالك البولية، ويعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل محتواه من الألياف.

3- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الخلايا من التلف وتنظيف الجسم بشكل طبيعي، كما يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، بشرط أن يتم تناوله بشكل معتدل.

4- عصير الخضراوات الورقية

عصائر الخضراوات الورقية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز صحة الكلى وتدعم وظائفها، كما تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقي من ارتفاعها.

5- ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على نسبة قليلة من السكريات التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، كما أنه غني بالألياف التي تساهم في ترطيب الجسم ودعم صحة الكلى.

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