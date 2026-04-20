إعلان

طعنها ورماها من البلكونة.. الإعدام لشاب قتل والدته في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

04:18 م 20/04/2026

هيئة المحكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل محيي الدين، وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بالإعدام شنقًا، اليوم الاثنين، للمتهم إبراهيم محمد إبراهيم محمد العشري، 27 عامًا، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل والدته داخل مسكنها بدائرة قسم الشرق.

جريمة داخل مسكن الأسرة

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2025، حيث ثبت للمحكمة أن المتهم قتل والدته المجني عليها شيماء محمد محمد شلبي عمدًا، بعدما باغتها داخل المنزل مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة قرن غزال" وعصا، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم سدد لوالدته عدة ضربات، ثم دفعها من شرفة الشقة أثناء استغاثتها بالمارة، ما أدى إلى سقوطها أرضًا ووفاتها متأثرة بإصابتها.

محاولة قتل أخرى

كما تبين أن الجريمة اقترنت بمحاولة قتل أخرى، حيث شرع المتهم في قتل مصطفى محمد محمد شلبي، بمطاردته مستخدمًا سلاحًا أبيض، إلا أن المجني عليه تمكن من الفرار.

إدانة قاتل والدته

وجاء الحكم بعد ثبوت التهمة بالأدلة وتحريات المباحث وأقوال الشهود، لتقضي المحكمة بإعدام المتهم شنقًا لارتكابه الجريمة واقترانها بجرائم أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أخبار بورسعيد جريمة قتل مفتي الجمهورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

