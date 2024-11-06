احذر.. 3 أطعمة على مرضى السكري الإبتعاد عنها

مرضى السمنة والسكري بحاجة إلى نظام غذائي خاص لضبط مستويات السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي.

أحمد صلاح يقول إليك 3 أنواع من الأطعمة التي يجب عليهم تجنبها

1- الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي"، تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكريات المضافة والدهون المشبعة والصوديوم، والتي تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم وزيادة الوزن.

رقائق البطاطس، المشروبات الغازية، الحلويات المصنعة، الوجبات السريعة.

2- الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة تتحول بسرعة إلى سكر في الدم، مما يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر.

الأرز الأبيض، الخبز الأبيض، المعكرونة البيضاء، المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض.

3- الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

الدهون المشبعة تزيد من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اللحوم الحمراء الدهنية، الزبدة، الأجبان الدهنية، الزيوت المهدرجة.

بدائل للأطعمة المصنعة

الأطعمة الطازجة، الفواكه والخضروات، البقوليات، الحبوب الكاملة.

بدائل للكربوهيدرات المكررة

الأرز البني، الخبز الأسمر، المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

بدائل للدهون المشبعة

الزيوت النباتية (زيت الزيتون، زيت الأفوكادو)، المكسرات والبذور.

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