سعرها رخيص.. 4 مشروبات تقضي على دهون البطن والكبد

كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في التخلص من الوزن الزائد، والوقاية من تراكم الدهون تحديدًا في منطقة البطن والكبد، ويجهل البعض مشروبات فعالة في ذلك.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بعض المشروبات التي تعمل على حرق الدهون الزائدة في الجسم، ومنع تراكمها في البطن والكبد، وتتمثل فيما يلي:

1- الشاي الأخضر، يحتوي على مادة الكاتيكين التي تساعد على زيادة معدل الأيض وحرق الدهون، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

2- الكمون، يعمل على تحسين عملية الهضم، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم.

3- الليمون الدافئ، يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم، كما يحارب الدهون في الجسم ويفتتها.

4- عصائر الخضروات والفواكه الطازجة، تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم.

ونصح القيعي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، بأن هناك بعض التعليمات التي تساهم في التخلص من الدهون الزائدة بجانب المشروبات، من خلال تناول نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى تناول كميات كافية من الماء يوميًا الذي يعد ضروري لجميع وظائف الجسم، بما في ذلك عملية حرق الدهون.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى تلك المشروبات رخيصة السعر وليست مكلفة، ويمكن إعدادها في المنزل، بكل سهولة.

وشدد على وضرورة تجنب المشروبات السكرية، والمشروبات الغازية، والعصائر المحلاة بالسكر التي تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، التي تساهم في زيادة الوزن.

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