قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قرار إنشاء المقر عام 2019 يعكس التزام مصر بدعم مسيرة هذه المؤسسة التعليمية، ويؤكد إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو السبيل الأنجع لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الرئيس خلال حضوره افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأفارقة أن الدولة المصرية قامت بتخصيص الأرض، إلى جانب توفير دعم مالي كبير لتنفيذ المشروع، الذي أُنجز في إطار زمني قياسي، ما أسهم في مضاعفة القدرة الاستيعابية للجامعة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

وأشار إلى أن الأرقام المتزايدة للمتقدمين للدراسة بالجامعة تعكس حجم الثقة التي تحظى بها، مؤكدًا أن مصر تواصل تقديم كافة أوجه الدعم، بما في ذلك تخصيص منح دراسية سنوية للطلاب الأفارقة.

ولفت إلى أن تجربة جامعة سنجور تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على الشراكة، وتقدم مثالًا عمليًا على ما يمكن تحقيقه عندما تتوافر الإرادة السياسية وتتضافر الجهود الدولية.

وأكد الرئيس أن مستقبل القارة الأفريقية يرتكز على تمكين الشباب وتأهيل الكوادر وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يمكنها من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للرخاء والتنمية.

وفي ختام كلمته، وجه الرئيس السيسي الشكر للدول والجهات المانحة، مشيدًا بجهود القائمين على المشروع، وموجهًا رسالة خاصة إلى الطلاب الأفارقة بأنهم الأمل الحقيقي لمستقبل القارة، مؤكدًا أن ما يكتسبونه من علم ومعرفة هو الأداة لبناء مجتمعاتهم وصياغة مستقبل أفضل.