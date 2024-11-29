فوائد تناول البصل الأخضر في الصباح..لن تتخيل ماذا يفعل

يعتبر البصل الأخضر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي تعود بفوائد جمة على الصحة. وتزداد هذه الفوائد عند تناوله في الصباح.

ووفقا لما قال أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي"، أهم الأسباب لتناول البصل الأخضر بشكل يومي.

دعم الجهاز الهضمي

يحتوي البصل الأخضر على ألياف غذائية تساهم في تحسين عملية الهضم، وتمنع الإمساك، وتساعد على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تعزيز المناعة

يعتبر البصل الأخضر مصدراً جيداً لفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض والالتهابات.

تحسين صحة القلب

يساعد البصل الأخضر على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

مضادات الأكسدة

يحتوي البصل الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الشيخوخة.

تنظيم سكر الدم

يساعد البصل الأخضر على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيداً لمرضى السكري.

صحة العظام

يحتوي البصل الأخضر على فيتامين K الذي يلعب دوراً هاماً في صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

مصدر للطاقة

يمد البصل الأخضر الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

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