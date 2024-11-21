أفضل 7 خضروات تحمي مرضى القلب من المخاطر.. تعرف عليها الآن

كتبت- نرمين ضيف الله:

اتباع نظام غذائي صحي من العادات المهمة التي يجب الالتزام بها لحماية أجسامنا من الأمراض، ومن بين الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي، الخضروات التي تلعب دورًا مهمًا في حماية القلب من الأمراض.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الخضروات تحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات والألياف التي تساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول، وكذلك تحسين الدورة الدموية، ما يساعد على ارتخاء الأوعية الدموية والحفاظ على صحة القلب.

قدّمت الدكتورة نهلة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائمة بأفضل الخضروات التي تساهم في حماية القلب من المخاطر، وهي كالتالي:

البروكلي

يحتوي على مركبات قوية غنية بمضادات الأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يساعد في تعزيز صحة القلب.

السبانخ

نبات عشبي ورقي أخضر غني بالحديد وحمض الفوليك، ما يساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية.

الجزر

مفيد لصحة العين والقلب بفضل محتواه الغني بالفيتامينات التي تدعم صحة الأوعية الدموية.

الطماطم

غنية بمضادات الأكسدة، وتعد مفيدة لحماية القلب من التلف الناجم عن الجذور الحرة.

البصل

البصل غني بمضادات الأكسدة والمعادن المهمة لصحة القلب والشرايين.

الباذنجان

يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تساهم في حماية القلب والشرايين.

الخيار

من الخضروات الغنية بالألياف والماء، ويُساهم في ترطيب الجسم وحماية القلب والشرايين من التلف.

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