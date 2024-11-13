يقوي قلبك ويحمي الكبد.. مشروب سحري يخفض ضغط الدم

كتبت- نرمين ضيف الله:

عصير البنجر هو مشروب لذيذ ذو لون أحمر داكن، ويحتوي على كنوز من الفوائد الصحية.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن جذور البنجر غنية بالمعادن والألياف والعناصر الغذائية المهمة مثل النترات، ما يجعله مشروبًا مثاليًا لتحسين صحة الجسم والكلى والكبد.

وأضافت استشاري التغذية الحيوية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن النترات الموجودة في البنجر تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الكلى، ما يدعم وظائفها بشكل أفضل.

وأشارت إلى أن تناول 3 أكواب من عصير البنجر يوميًا يحسن من فوائده على الجسم، ويدعم صحة الكبد بفضل غناه بمضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وقدمت عدة فوائد أخرى لعصير البنجر، تتمثل فيما يلي:

- خفض ضغط الدم.

- مضاد للالتهابات.

- تحسين صحة القلب.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.