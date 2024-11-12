طعام شهي ينظم السكر ويحارب السرطان.. مفعوله سحري

كتبت- نرمين ضيف الله:

العدس، تلك الحبة الصغيرة ذات القيمة الغذائية العالية، قد يكون سرًّا وراء صحة جيدة وطول العمر، فإلى جانب طعمه الشهي، يزخر العدس بالعديد من الفوائد الصحية المذهلة.

وتوضح الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن العدس يعد مصدرًا غنيًا بالألياف، البروتين، الفيتامينات، والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وأشارت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى أن الألياف الموجودة في العدس تسهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، وتساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

كما أكدت أن العدس صديق للجهاز الهضمي، إذ يقلل من الإمساك، ويحسن الهضم، ويمد الجسم بالطاقة، ويمنح شعورًا بالشبع لفترات طويلة.

وأضافت أن العدس يتمتع بعدة فوائد صحية أخرى، تشمل:

- دعم مرضى فقر الدم بفضل غناه بالحديد.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي والحد من الإمساك.

- تعزيز صحة العظام بفضل عناصره المغذية.

- غني بالفوليك أسيد، وهو عنصر مهم للخصوبة لدى الرجال.

يساعد في تأخير الشيب ويعزز نمو الشعر لدى السيدات.

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