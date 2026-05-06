ظهرت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة ميرنا جميل

ارتدت ميرنا فستانا طويلا باللون الأسود، جاء بتصميم انسيابي ينسدل على القوام بشكل ضيق، ما أبرز تفاصيل إطلالتها.

وتميز الفستان بفتحة عند منطقة الصدر أضفت لمسة جريئة، فيما صُمم الجزء السفلي من قماش "الدانتيل"، ليمنح الإطلالة طابعا أنثويا لافتا.

مكياج ناعم يبرز جمال اللوك

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء وقبعة رأس باللون الأسود.

الفستان الأسود.. كيف يمنحك مظهرا أكثر رشاقة وثقة؟

وفقا لموقع "katehewko"، الفستان الأسود من أبرز قطع الأزياء التي تجمع بين الأناقة والجاذبية معا، بفضل طابعه الكلاسيكي الذي يضفي لمسة من الفخامة على إطلالة من ترتديه، كما يسهم هذا اللون في إبراز مظهر أكثر رشاقة وجاذبية، نظرا لقدرته على إخفاء بعض التفاصيل وعيوب القوام.

