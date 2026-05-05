تألقت المطربة ميريام فارس بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت ميريام إطلالتها في أحدث ظهور؟

ارتدت ميريام تي شيرت باللون الموف مزينا برسومات بألوان متعددة ونسقت معه بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

كيف اختارت ميريام مكياجها في هذه الإطلالة؟

اعتمدت مكياجا هادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم الذي يتماشى مع بشرتها.

ما تسريحة شعر ميريام في الإطلالة الكاجوال؟

اختارت ميريام أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

كيف أكملت ميريام إطلالتها الأخيرة؟

نسقت ميريام مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض ونظارة شمسية بنفس اللون

لماذا تعد البناطيل الجينز قطعة أساسية في عالم الأزياء؟

تعد البناطيل الجينز من أكثر قطع الملابس المهمة في الخزانة، حيث أنه متعدد الاستخدامات وعملي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتدائه في الإطلالات اليومية أو الكاجوال بسهولة، كما فعلت المطربة ميريام فارس، وفقا لـ "makeyourownjeans".

