ظهرت الفنانة سارة بركة بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل فستان سارة بركة

أطلت سارة بإطلالة أنيقة لافتة، حيث اختارت فستانا طويلا باللون الأخضر، جاء بتصميم انسيابي ينسدل بسلاسة على القوام، مع خامة من الشيفون الخفيف الذي أضفى عليه لمسة من الرقي والنعومة.

كما تميز بتفاصيل الشراشيب وبياقة عالية زادت من فخامته وأناقة مظهره.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء الفنزويلية كارولينا هيريرا.

مكياج نيود ناعم يبرز جمال الإطلالة

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب بشكل مثالي مع لون بشرتها، ما أضفى لمسة طبيعية زادت من جمال الإطلالة ورقيها، من تنفيذ خبيرة التجميل السورية نورا.

تسريحة ضفيرة ومجوهرات أنيقة تكمل الإطلالة

أما تسريحة الشعر، اختارت سارة تسريحة الضفيرة التي نفذها المصفف جورج، لتمنح إطلالتها لمسة أنثوية مميزة وتكمل أناقة اللوك العام.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

