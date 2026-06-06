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الجيزة: قافلة طبية مجانية لأهالي أبو غالب وتوقيع الكشف على 370 مواطنًا

كتب : محمد أبو بكر

01:51 م 06/06/2026
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    قافلة طبية بقرية أبو غالب تقدم الكشف والعلاج مجانًا (1)
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    قافلة طبية بقرية أبو غالب تقدم الكشف والعلاج مجانًا (4)
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    قافلة طبية بقرية أبو غالب تقدم الكشف والعلاج مجانًا (3)
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    قافلة طبية بقرية أبو غالب تقدم الكشف والعلاج مجانًا (2)

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تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي جرى تنظيمها بقرية أبو غالب التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، لتقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأهالي، في إطار جهود المحافظة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ الجيزة، في بيان اليوم، أن القافلة تم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وضمّت عددًا من التخصصات الطبية المتنوعة، شملت الأطفال والباطنة والأسنان والجلدية والمسالك البولية والنساء، إلى جانب وحدة تنظيم ورعاية الأسرة.

ووجه "الأنصاري"، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالمتابعة المستمرة لأعمال القافلة، مع تكليف رئيس الوحدة المحلية بقرية أبو غالب بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان انتظام العمل، إلى جانب توعية المواطنين بمواعيد وخدمات القافلة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأهالي.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القافلة نجحت، أمس الجمعة، في توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني لـ370 مواطنًا، مؤكدًا استمرار استقبال المواطنين للاستفادة من خدماتها طوال اليوم السبت.

وأكد أن المحافظة مستمرة في دعم القوافل الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في توفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

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محافظة الجيزة منشأة القناطر اقوافل الطبية مديرية الصحة

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