شاركت بسمة بوسيل مجموعة صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام من لندن، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية جريئة تجمع بين الفخامة واللمسة العصرية، لتؤكد مرة أخرى حضورها القوي في عالم الموضة.



هل الفرو هو عنوان الأناقة الشتوية هذا الموسم؟

اختارت بسمة معطفًا من الفرو باللون الأوف وايت، بتصميم كثيف وملفت يمنح إحساسًا بالدفء والفخامة، ليكون القطعة الأساسية التي سرقت الأنظار وأضفت طابعًا مترفًا على الإطلالة.

كيف أضافت الإكسسوارات لمسة عصرية جريئة؟

نسّقت الإطلالة مع نظارة شمسية صغيرة بإطار أسود، أضفت لمسة عصرية حادة، إلى جانب أقراط لامعة ناعمة منحت اللوك توازنًا بين الجرأة والرقي.

هل تسريحة الشعر البسيطة سر الجاذبية؟

اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بشكل مشدود مع ربطها بإيشارب أنيق، ما أبرز ملامح وجهها بشكل واضح وأضاف لمسة أنثوية كلاسيكية أنيقة.

ماذا عن الحقيبة ولمسة التفاصيل؟

اختارت حقيبة صغيرة باللون الزيتي بتصميم بسيط، لتكسر حيادية الألوان وتضيف بعدًا لونيًا جذابًا، كما أكملت الإطلالة بخواتم ناعمة زادت من فخامة التفاصيل.

ما دلالة الإطلالة في عالم الموضة



تعكس هذه الإطلالة اتجاه “الترف الشتوي الذي يجمع بين الفرو والإكسسوارات العصرية، حيث تبرز الألوان الهادئة مع لمسات جريئة تعكس شخصية قوية وأناقة لافتة.

