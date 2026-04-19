بإطلالة أنيقة.. هكذا نسقت هاجر أحمد إطلالتها في أحدث ظهور لها

خطفت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا الأنظار بإطلالة جريئة بعد أن شاركت متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ما تفاصيل إطلالة أوبال سوشاتا الجريئة؟

ارتدت أوبال فستان "كت" طويل مصنوع من الساتان باللون الأبيض مزينا بالورود باللون الفوشيا والأسود، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

كيف أكملت أوبال سوشاتا إطلالتها بالمكياج؟

اعتمدت أوبال مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني وآي شادو باللون البيج وركزت على رسمة عينيها، لتبرز ملامحها وتعزز إطلالتها الجريئة والأنيقة.

كيف أكملت أوبال سوشاتا إطلالتها بتصفيفة الشعر؟

اختارت ملكة جمال العالم 2025 أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

ما الإكسسوارات التي اختارتها أوبال سوشاتا لإكمال إطلالتها؟

نسقت أوبال مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود، وزينت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من حلق وخاتم.

ما هي أبرز معلومات عن ملكة جمال العالم 2025؟

-اسمها بالكامل أوبال سوتشاتا تشوانجسري.

-تعد أول امرأة تايلاندية تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2025.

-تبلغ من العمر 23 عاما.

-ولدت في 20 مارس 2003.

-درست العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة ثاماسات في بانكوك

-حصلت على لقب الوصيفة الثانية في مسابقة ملكة جمال الكون تايلاند 2022.

-خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم حميد في الثدي وهي تبلغ 16 عاما.

أجرأ إطلالات ملكة جمال العالم 2025

كيف نسقت أوبال الكروب توب باللون الذهبي؟

أطلت أوبال بكروب توب باللون الذهبي اللامع ونسقت معه جيب قصير باللون البني مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه كبير الحجم وحلق وخاتم وأسورة وتاج ملكي كبير الحجم، وفقت ما كشفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي".

كيف أطلت أوبال سوشاتا بفستان ساتان أنيق وجذاب؟

ظهرت أوبال بفستان طويل مصنوع من الساتان بصيحة الظهر المكشوف ومزينا بنقوشات باللون البرجندي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ما أبرز ملامح إطلالة أوبال سوشاتا بالفستان الأصفر؟

ارتدت أوبال فستان قصير "كت" باللون الأصفر يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كيف أطلت أوبال سوشاتا بفستان البيج الأنيق؟

تألقت أوبال بفستان قصير "كت" باللون البيج يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة بنفس اللون وحذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كيف نسقت أوبال سوشاتا توب أبيض وجيب قصير لإطلالة عصرية؟

ارتدت أوبال توب باللون الأبيض مع جيب قصير باللون البيج ، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الجراي وحقيبة يد باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

